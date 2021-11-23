В Кремле не стали комментировать выдачу справок об антителах к COVID по ОМС
Анна Акимова
Анна Акимова
13:22, 23 ноября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Кремле нет позиции по вопросу включения в систему обязательного медицинского страхования (ОМС) справок о наличии антител к коронавирусу, поскольку это тема специалистов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передаёт ТАСС. Он порекомендовал обратиться с данным запросом в штаб правительства.
Нет позиции в Кремле, это нужно спрашивать в штабе правительства, — сказал Песков в ответ на вопрос, есть ли вероятность внесения справок о наличии антител к коронавирусу в перечень услуг ОМС. На сегодняшний день такая услуга не предусмотрена госгарантиями.
Ранее власти Камчатки сообщили, что в регионе началась работа специальной комиссии по выдаче справок о наличии или отсутствии антител к коронавирусу. В правительстве региона уточнили, что данная услуга оказывается на платной основе, поскольку она не входит в территориальную программу государственных гарантий.
В Камчатском крае 23 ноября заработала система QR-кодов в общественном транспорте. Ограничения коснулись авиаперелётов внутри региона и ряда межмуниципальных автобусных маршрутов. Помимо QR-кода, подтверждающего вакцинацию от коронавируса или факт перенесённого не ранее полугода назад заболевания, пассажиры могут предоставить справки о медотводе от вакцинации или о наличии антител. Документ об антителах действует месяц с момента получения.