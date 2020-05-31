В Кремле назвали новую возможную дату отмены ограничений в России

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В Марий Эл заражённая коронавирусом женщина родила ребёнка без COVID-19. Как сообщили в республиканском Минздраве, мама и малыш чувствуют себя удовлетворительно и уже выписаны из больницы.

Жительница региона заболела на сроке 39 недель. Она проходила лечение в инфекционном отделении Медведевской центральной районной больницы. Состояние женщины и плода постоянно контролировалось акушером-гинекологом больницы. На пятый день нахождения в...