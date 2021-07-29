В КПРФ осудили скопинского маньяка за одежду с символикой партии

В КПРФ прокомментировали появление в СМИ фото и видео скопинского маньяка Виктора Мохова в одежде с символикой партии. Член президиума ЦК КПРФ Сергей Обухов назвал это чёрным пиаром, передаёт РИА Новости.

Это просто очередная чёрная пиар-технология. И следует ждать новых, потому что фантазия большая, — сказал коммунист.

Он напомнил, что КПРФ уже сталкивалась с подобными явлениями и ранее. По его словам, противники партии прибегают к таким методам, когда у них нет аргументов.

Мохов вышел на свободу в марте, проведя в местах лишения свободы 17 лет за похищение двух девушек, которых он удерживал в заточении более трёх лет. После освобождения он дал интервью Ксении Собчак. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский утверждал, что Собчак заплатила за это Мохову 3 млн рублей. Видеохостинг YouTube ограничил доступ к этому материалу.

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой изолировать скопинского маньяка от общественности. По его словам, Мохов не соблюдает установленные судом административные ограничения и регулярно общается с представителями СМИ.