В Киеве предрекли крах Зеленского Экс-советник Кучмы Соскин назвал кадровые перестановки предвестником краха Зеленского

Фото: Nathan Howard - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кадровые перестановки в украинском правительстве свидетельствует о тяжелом положении президента страны Владимира Зеленского, заявил на своем YouTube-канале экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин. По его словам, в стране всплыли грязные коррупционные дела и кражи государственных денег.

Внутри страны эти кадровые отставки и очень грязные дела по деньгам, по коррупции, по краже государственных народных денег, имущества, в минобороны и так далее <…> свидетельствуют о крахе режима Зеленского и (партии. — NEWS.ru) «Слуги народа», — считает эксперт.

Украинские СМИ ранее сообщали, что Минобороны Украины закупает продукты для военных вдвое или втрое дороже, чем их можно приобрести в розничных магазинах.

Впоследствии стало известно, что в отставку подал заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов, который отвечал за материально-техническое обеспечение вооруженных сил республики. На сайте Минобороны Украины говорилось, что решение было принято, чтобы «не создавать угрозы для стабильного обеспечения ВСУ в результате обвинений, связанных с закупкой услуг питания».

Также ранее сообщалось, что глава департамента госзакупок Министерства обороны Украины Богдан Хмельницкий уволен с должности после скандального расследования, касающегося госзакупок. Национальное агентство по предотвращению коррупции инициировало служебное расследование в отношении Хмельницкого в связи с предоставлением недостоверных данных.