На Украине уволили еще одного высокопоставленного чиновника минобороны На Украине уволили главу департамента госзакупок минобороны Богдана Хмельницкого

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Глава департамента госзакупок министерства обороны Украины Богдан Хмельницкий уволен с должности после скандального расследования, касающегося госзакупок, заявила в соцсетях глава комитета Верховной рады по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина. Национальное агентство по предотвращению коррупции инициировало служебное расследование в отношении Хмельницкого в связи с предоставлением недостоверных данных.

С коллегами из антикоррупционного комитета заслушали министра обороны по поводу закупок питания для военнослужащих... Министр не имеет юридических претензий к авторам журналистского расследования. Вместо этого были уволены директор департамента закупок министерства обороны Хмельницкий и профильный заместитель министра Шаповалов, — написала Радина.

Украинские СМИ ранее сообщали, что минобороны Украины закупает продукты для военных вдвое или втрое дороже, чем их можно приобрести в розничных магазинах.

Впоследствии стало известно, что в отставку подал заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов, который отвечал за материально-техническое обеспечение вооруженных сил республики. На сайте Минобороны Украины говорилось, что решение было принято, чтобы «не создавать угрозы для стабильного обеспечения ВСУ в результате обвинений, связанных с закупкой услуг питания».