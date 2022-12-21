В Институте русского языка имени Пушкина назвали слово года В Институте русского языка имени Пушкина назвали «наследие» словом года

Фото: pushkininstitute/t.me

Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина назвал «наследие» словом 2022 года. По мнению специалистов, оно демонстрирует важность переосмысления исторического прошлого в неспокойное время.

Институт Пушкина готов назвать слово года. Это слово — «наследие», — говорится в сообщении.

Для того чтобы выявить слово года, специалисты анализировали публикации русскоязычных и зарубежных СМИ, а также посты в соцсетях. Кроме того, 2022 год был объявлен годом культурного наследия народов России.

В прошлом году словом года в России признали «спутник». В 2021 году россияне употребляли его в девять раз чаще, чем за четыре предыдущих года.

В 2020 году словами года стали «самоизоляция» и «обнуление». Тогда пандемия коронавируса и внесение изменений в Конституцию обошли все остальные темы в России с большим отрывом. Также в список финалистов вошли «голосование», «дистанцирование», «карантин», «ковид», «конституция», «коронавирус», «поправки», «удалёнка», но слово «ковид» было исключено из исследования как новое слово.