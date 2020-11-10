«Самоизоляция» и «обнуление»: институт Пушкина назвал слова года

https://static.news.ru/photo/fe12ae70-23ce-11eb-84f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина назвал «самоизоляцию» и «обнуление» словами 2020 года, сообщил научный руководитель проекта «Слово года» Института Пушкина Михаил Осадчий.

Как отметили авторы проведённого исследования, в 2020 году две темы в России обошли с большим отрывом все остальные: пандемия коронавируса и внесение изменений в Конституцию, передаёт ТАСС.

Исследование проходило путём анализа текстов тематических блоков, в результате которого были выявлены ключевые слова, часто употребляемые и обладающие смысловой ёмкостью и значимостью. Так, слово «самоизоляция» стало популярнее более чем в 10 раз, на втором месте — «обнуление». Также в список финалистов вошли «голосование», «дистанцирование», «карантин», «ковид», «конституция», «коронавирус», «поправки», «удалёнка», но слово «ковид» было исключено из исследования, так как это новое слово.

Осадчий подчеркнул, что в девять раз выросла частота использования слов «карантин», «коронавирус» и «удалёнка», а «дистанцирование» стало аутсайдером. Слова «поправки» и «голосование» стали употребляться в пять раз чаще.

Как писал NEWS.ru, в правительстве России появится комиссия по русскому языку. Постановление о её создании подписал премьер-министр Михаил Мишустин.