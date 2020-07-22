В Instagram арестованного Фургала появилось обращение о его отставке

https://static.news.ru/photo/db1dd8c8-c7cf-11ea-82dc-fa163e074e61_660.jpg Сергей Фургал Фото: sledcom.ru/youtube.com/Global Look Press

Арестованный экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал опубликовал в Instagram пост, посвящённый своей отставке.

Подозреваемый в организации убийств чиновник назвал два года своей работы на посту губернатора «тяжёлыми, но в то же время прекрасными».

Что мы успели сделать? Не так уж и много, как было запланировано. Наводили порядок, начали стройки, создали базу для того, чтобы система начала работать. Спасибо всем, кто был рядом, поддерживал, спорил и критиковал! — отметил Фургал.

Экс-губернатор также отметил, что «Хабаровский край — край сильных духом людей».

20 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке Сергея Фургала с поста губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия. Фургала задержали 9 июля. Его подозревают в организации убийств ряда предпринимателей, а также в организации покушения на убийство. В этот же день Путин предложил главе думского комитета по физкультуре и спорту Михаилу Дегтярёву возглавить Хабаровский край. Тот согласился немедленно вылететь в Хабаровск.

По данным Следственного комитета, преступления были совершены на территории Хабаровского края и Амурской области в 2004–2005 годах. Тогда Фургал занимался бизнесом. 10 июля Басманный суд столицы арестовал его на срок до 9 сентября. Виновным себя Фургал не признал и заявил, что от него требовали отставки.

В Хабаровске проходят митинги против ареста бывшего главы региона. После задержания Фургала на улицы города вышли десятки тысяч возмущённых граждан. Акции протеста продолжаются в городе уже неделю. По данным СМИ, в самой массовой из них, 11 июля, приняли участие около 30 тысяч человек.

При этом хабаровчане совсем не рады назначению Дегтярёва. После того как врио главы региона разместил в своём Instagram запись отрывка новостей Первого канала о своём назначении, под ней в скором времени появились несколько тысяч гневных комментариев. Однако Дегтярёв будет представлен региональному правительству 21 июля.

Как писал NEWS.ru, мэр Хабаровска Сергей Кравчук обратился к жителям города с призывом прекратить митинги против ареста губернатора Сергея Фургала. По мнению градоначальника, людям и властям стоит заниматься развитием своей малой родины.