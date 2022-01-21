В ХМАО закрыли дело против избившего врача за осмотр женщины в хиджабе

Суд Нижневартовска закрыл уголовное дело о нападении на врача по соглашению сторон, сообщает Baza. Дерматовенеролога Владимира Жирноклеева избил в сентябре 2021 года муж одной из пациенток. Бахретдину Азимову не понравилось, что его жену-мусульманку осматривал специалист мужского пола.
На закрытии дела
Инцидент произошёл в частной клинике Нижневартовска, куда пришла женщина в хиджабе. После осмотра в кабинет врача ворвался её муж и избил медика, перед этим спросив, любит ли тот «смотреть на женские животики». Жерноклеев получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.
После этого полиция задержала уроженца Таджикистана. Сообщалось, что дело взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин. Азимову было предъявлено обвинение по статье 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам»).
Ранее в Санкт-Петербурге агрессивный посетитель супермаркета разбил о голову кассира банку сметаны. До этого у них произошёл конфликт из-за просьбы продавца надеть маску. Нападавший успел скрыться. Продавец получил ссадины, ему вызвали скорую.