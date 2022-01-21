В ХМАО закрыли дело против избившего врача за осмотр женщины в хиджабе

Суд Нижневартовска закрыл уголовное дело о нападении на врача по соглашению сторон, сообщает Baza. Дерматовенеролога Владимира Жирноклеева избил в сентябре 2021 года муж одной из пациенток. Бахретдину Азимову не понравилось, что его жену-мусульманку осматривал специалист мужского пола.

На закрытии дела настаивал сам пострадавший. Гособвинитель утверждал, что уголовное дело против Азимова закрывать нельзя. Тем не менее, судья принял во внимание примирение сторон. По данным Ugra-News.ru, дерматолог получил от ревнивца извинения и денежную компенсацию.

Инцидент произошёл в частной клинике Нижневартовска, куда пришла женщина в хиджабе. После осмотра в кабинет врача ворвался её муж и избил медика, перед этим спросив, любит ли тот «смотреть на женские животики». Жерноклеев получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

После этого полиция задержала уроженца Таджикистана. Сообщалось, что дело взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин. Азимову было предъявлено обвинение по статье 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам»).

Ранее в Санкт-Петербурге агрессивный посетитель супермаркета разбил о голову кассира банку сметаны. До этого у них произошёл конфликт из-за просьбы продавца надеть маску. Нападавший успел скрыться. Продавец получил ссадины, ему вызвали скорую.