В Химках младенец получил травмы из-за пьяного отца

https://static.news.ru/photo/dd4a4942-1793-11eb-b436-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Младенец из Химок попал в больницу после попытки пьяного отца его успокоить. У ребёнка диагностированы перелом костей черепа и ушиб головного мозга.

Нетрезвый мужчина пытался успокоить кричащего сына и укачивал его на руках. Однако в какой-то момент он не смог удержать ребёнка и уронил его на пол, сообщает «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Прибывшие на место медики забрали мальчика в московскую Детскую городскую клиническую больницу имени З. А. Башляевой. Следователи проводят проверку инцидента.

Ранее NEWS.ru сообщал, что две девочки пяти и восьми лет выпали из окна одного из домов на Ново-Астраханском шоссе в Саратове. Их мать, которая столкнула собственных детей с четвёртого этажа, после этого попыталась свести счёты с жизнью.