В Химках младенец получил травмы из-за пьяного отца

Младенец из Химок попал в больницу после попытки пьяного отца его успокоить. У ребёнка диагностированы перелом костей черепа и ушиб головного мозга.
Нетрезвый мужчина пытался успокоить кричащего сына и укачивал его на руках. Однако в какой-то момент он не смог удержать ребёнка и уронил его на пол,
Прибывшие на место медики забрали мальчика в московскую Детскую городскую клиническую больницу имени З. А. Башляевой. Следователи проводят проверку инцидента.
Ранее NEWS.ru сообщал, что две девочки пяти и восьми лет выпали из окна одного из домов на Ново-Астраханском шоссе в Саратове. Их мать, которая столкнула собственных детей с четвёртого этажа, после этого попыталась свести счёты с жизнью.