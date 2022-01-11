В Гринпис рассказали, почему нельзя выбрасывать новогоднюю ёлку

В 2022 году в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге начали работать пункты приёма ёлок, сообщил NEWS.RU руководитель токсического отдела Гринпис России Алексей Киселев. Он отметил, что в регионах, где не организовано специальных пунктов утилизации, ёлку можно сдать в зоопарк — хвойное дерево пойдёт на корм копытным. Эксперт также объяснил, что живую ель нельзя выбрасывать из-за опасности выделения свалочного газа и метана.

Если вы всё же выбросите ёлку, это значит, что в контейнер попадёт намного меньше отходов ваших соседей, мусоровозу придётся делать несколько «ходок». Далее эта ёлка окажется на свалке, специальный трактор её утрамбует, и потом эта ёлка очень быстро превратится в свалочный газ. Свалочный газ сероводород не будет давать людям, живущим недалеко от свалки, нормально дышать. А газ метан от разложившейся ёлки будет греть нам атмосферу и менять наш климат, — сказал Киселев.

По словам эксперта, при наличии участка живую ель можно самостоятельно переработать в компост. По данным российского отделения Гринпис, в 2021 году продажи живых ёлок в стране упали, поэтому специалисты ожидают, что количество отходов от выброшенных новогодних деревьев снизится на 20%.

Ранее сообщалось, что согласно результатам опроса 70,2% россиян держат ёлку в доме вплоть до старого Нового года. 7,6% считают, что с деревом пора прощаться уже в новогодние праздники, 6,2% уверены, что оно может постоять до конца зимы, а 2,6% предпочитают посоревноваться в упорстве и продержать ель в доме до лета. Вообще не наряжали ёлку 13,3% опрошенных.