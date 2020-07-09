В Госдуму внесён проект о наказании за пропаганду наркопотребления в Сети

https://static.news.ru/photo/9674aab4-c1d8-11ea-9350-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Госдуму внесли законопроект, по которому за склонение к употреблению наркотиков через Интернет будут наказывать лишением свободы до 10 лет.

Как сообщает ТАСС, документ разработан членами комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ. Отмечается, что, если пропаганда наркопотребления приведёт к смерти двух и более лиц, в колонию могут отправить на срок до 15 лет.

Эти меры дополняют 230 статью Уголовного кодекса, которая устанавливает наказание за склонение к употреблению наркотиков и психотропных веществ. Часть 2 статьи получит новый квалифицирующий признак — «с использованием информационно- коммуникационных сетей, включая сеть Интернет».

Как писал NEWS.ru, в Госдуме обсудят в первом чтении законопроект, который предлагает исключить возбуждение уголовного дела о сбыте наркотиков без сведений об обстоятельствах сбыта, а также данных о виде, массе или наименовании наркотического вещества.