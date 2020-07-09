В Госдуму внесён проект о наказании за пропаганду наркопотребления в Сети

В Госдуму внесли законопроект, по которому за склонение к употреблению наркотиков через Интернет будут наказывать лишением свободы до 10 лет.
Как
Эти меры дополняют 230 статью Уголовного кодекса, которая устанавливает наказание за склонение к употреблению наркотиков и психотропных веществ. Часть 2 статьи получит новый квалифицирующий признак — «с использованием информационно- коммуникационных сетей, включая сеть Интернет».
Как писал NEWS.ru, в Госдуме обсудят в первом чтении законопроект, который предлагает исключить возбуждение уголовного дела о сбыте наркотиков без сведений об обстоятельствах сбыта, а также данных о виде, массе или наименовании наркотического вещества.
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