В Госдуме вступились за руководство школы после обвинений в пропаганде ЛГБТ Милонов призвал не наказывать руководство школы после ЛГБТ-скандала

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виталий Милонов

Депутат Государственной думы Виталий Милонов в разговоре с NEWS.ru призвал не наказывать руководство екатеринбургской гимназии № 104 из-за выступления ребят, которые на концерте надели женские платья. По его словам, это не та ситуация, после которой необходимо проводить проверки и увольнять директора.

В данной ситуации публично наказывать точно никого не стоит. Выступление мальчиков в женских платьях на Новый год — это не та ситуация, после которой необходимо проводить проверки, увольнять руководство и так далее. Более того, я думаю, что вскоре ситуация нормализуется и люди перестанут искать ЛГБТ-пропаганду (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) в школьных выступлениях с переодетыми мальчиками, — рассказал Милонов.

Парламентарий также посоветовал избегать подобных выступлений в дальнейшем. Он убежден, что руководство гимназии сделало выводы и отныне не будет ставить номера с переодеваниями школьников.

Теперь следует стараться шутить традиционно, такой юмор самый смешной. Если вспомнить, то все великие юмористы обходились без пошлого юмора. В любом случае, думаю, руководство школы уже сделало выводы после произошедшего, — заключил Милонов.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что запрет ЛГБТ-движения не будет распространяться на личную жизнь россиян. Он отметил, что ограничения направлены на предотвращение агрессивной пропаганды ценностей движения.