Хинштейн рассказал, к чему приведет запрет ЛГБТ в России Хинштейн пообещал, что запрет ЛГБТ не затронет личную жизнь россиян

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Александр Хинштейн

Запрет ЛГБТ-движения (признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) не будет распространяться на личную жизнь россиян, рассказал Daily Storm депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он отметил, что запрет направлен на предотвращение агрессивной пропаганды ценностей движения.

Речи о введении цензуры или вмешательстве государства в личную жизнь граждан не идет. Решение Верховного суда необходимо для соблюдения запрета на агрессивную ЛГБТ-пропаганду, рекламирование и вовлечение новых членов в ЛГБТ-движение, — сказал он.

О том, что Верховный суд РФ признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретил ее в России, стало известно ранее. Судья Олег Нефедов пояснил, что решение вступает в силу немедленно. Заседание суда длилось четыре часа. Журналистам и слушателям разрешили зайти в зал только на оглашение решения.

В Кремле комментировать судебный процесс о запрете ЛГБТ в России отказались. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в администрации президента не следят за ситуацией. Президент РФ Владимир Путин две недели назад назвал представителей ЛГБТ частью общества и призвал стремиться к равноправию.

Иск о признании международного общественного движения ЛГБТ экстремистской организацией направил в суд Минюст. В ведомстве считают, что движение возбуждает социальную и религиозную рознь. Управляющий партнер консалтинговой группы Алексей Федяров возразил, что такого объединения юридически не существует.