В Госдуме уличили Youtube в подтасовках материалов

https://static.news.ru/photo/e6f981e8-c1fc-11ea-ac98-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ralph Peters/Global Look Press

Видеохостинг Youtube пытался манипулировать общественным мнением в России в ходе голосования по поправкам в Конституцию. Об этом заявили в думской комиссии по иностранному вмешательству.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу комиссии Василия Пискарева, депутаты это проверили лично.

При запросе «голосование за поправки в Конституцию» тут же выдавалась целая подборка негативных материалов, — цитирует его агентство.

Пискарёв добавил, что похожая ситуация была зафиксирована в сентябре 2019 года, в период избирательной кампании. Кроме того, аналогичная технология была использована американским видеохостингом во время протестных акций в Москве.

Отмечается, что комиссия по расследованию вмешательства извне была создана в Госдуме в августе после протестных акций за честные выборы в Мосгордуму.

Ранее глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов заявил, что в ходе работы мониторинговой группы с марта по 2 июля было выявлено около 5–6 тысяч фейковых материалов, касающихся вопросов, связанных с Конституцией РФ, ходом разработки и принятия поправок в неё.

Руководитель экспертно-консультативной группы Общественной палаты РФ по общественному контролю за дистанционным электронным голосованием Александр Малькевич сообщил NEWS.ru, что за три недели июня было выявлено около 200 фейковых новостей от СМИ-иноагентов, работающих в российском информационном поле.

Скандалы сопровождали конституционную реформу с самого её начала, и с приближением дня голосования участились. Так, 17 июня департамент образования Москвы назвал фейком видео о «принуждении» учителей к участию в голосовании. Ролик опубликовали в социальных сетях в середине июня 2020 года. На записи присутствует голос, якобы принадлежащий замруководителя ведомства Марине Смирницкой, говорящей о необходимости пройти регистрацию на электронное голосование.

26 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность принуждения людей к голосованию, заявил, что количество фейков по ситуации вокруг плебисцита зашкаливает. Два дня спустя общественный штаб московских наблюдателей сообщил, что разоблачил фейк о подготовке вброса стопки бюллетеней.