https://static.news.ru/photo/46dbc03c-50a9-11ea-b430-fa163e074e61_660.jpg Елена Вторыгина Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Зампред комитета Госдумы по делам семьи и женщин Елена Вторыгина назвала оскорблением слова протоиерея Димитрия Смирнова о гражданском браке.

По её словам, нельзя так оскорблять и обижать женщин, так как для сожительства у пары могут быть разные причины.

Любая женщина хочет быть в браке, большинство хочет быть в браке, но, к сожалению, не все мужчины нам предлагают выйти замуж, — отметила она.

Вторыгина подчеркнула, что не приветствует гражданские браки и хочет, чтобы её дочери вступили в брак, так как это является защитой себя и будущих детей.

Она считает, что так людей в ЗАГС «не загонишь», а все подобные заявления только вызовут отчуждение от церкви.

Я за то, чтобы пропагандировать семью, за ценности традиционные в семье. И тогда не надо будет никого оскорблять, — цитирует депутата РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что в РПЦ прокомментировали слова протоиерея о гражданских жёнах. Там отметили, что священник не преследовал цель оскорбить женщин. Таким образом отец Димитрий пытался привлечь внимание к безответственности мужчин, которые проживают с женщинами без регистрации брака.