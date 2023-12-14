В Госдуме разработают «национальный кодекс» для блогеров Депутат Лантратова: в Госдуме разработают «национальный кодекс» для блогеров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума развивает диалог с представителями блогерского сообщества, по многим ключевым вопросам уже удалось достичь взаимопонимания, рассказала NEWS.ru депутат нижней палаты парламента Яна Лантратова. По ее словам, недавно в Госдуме прошло заседание круглого стола с участием популярных представителей блогосферы, на котором удалось договориться о создании межведомственной рабочей группы, которая займется легализацией работы блогеров и установлением своеобразного «кодекса поведения» для них. В группу, помимо представителей профессионального сообщества, будут приглашены представители Росстандарта, Минцифры, Минэкономразвития, Минобрнауки, МВД, Генпрокуратуры, ФНС, экспертов и других ведомств.

Первый вопрос, который требует обсуждения, — выделение отдельного кода для блогеров в ОКВЭД. Нам предстоит определиться, как именно его пропишем. Также на нашем мероприятии прозвучало предложение о создании «национального кодекса для блогеров». Обсудим и это тоже. Это как раз то, о чем заявил президент: блогерам необходимо исходить в своей деятельности из этики, морали, нравственности, безопасности детей, — подчеркнула Лантратова.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что блогерская сфера в России свободна и максимально демократизирована, но на работающих в блогосфере людях лежит колоссальная ответственность. Президент указал, что блогеры в своей деятельности должны исходить из корпоративной этики и самоограничений. По его словам, это касается морали, нравственности, безопасности детей. Глава государства назвал очень важным оказание молодым блогерам поддержки людьми, имеющими большой опыт как в целом в жизни, так и в бизнесе, например в вопросах регистрации ИП и налогов.