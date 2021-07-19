В Госдуме раскритиковали идею ужесточить техосмотр

Предложение ужесточить техосмотр приведёт к новым поборам с людей. Об этом заявил член комитета Госдумы РФ по транспорту Максим Сураев, пишет «Газета.Ru».

Депутат считает , что подобная идея выглядит как лоббизм структур, которые просто хотят собирать деньги, поскольку люди будут вынуждены платить и за техосмотр, и за диагностическую карту.

По мнению Сураева, беда заключается в старых КамАЗах и МАЗах. Они находятся технически в ужасном состоянии и угрожают безопасности на дорогах.

Если вы хотите техосмотр, давайте сначала искореним тот транспорт, который действительно технически в ужасном состоянии​, — отметил он.

Парламентарий также считает, что для повышения безопасности нужно сделать нормальные дороги, нормальное освещение и разделительные полосы.

Люди бьются не потому, что не прошли ТО, не от того, что хотят разбиться, а потому что они попадают в такие условия, в которых очень трудно что-то сделать, — добавил он.

Ранее сообщалось, что сенаторы не поддержали идею ГИБДД об отмене техосмотра и потребовали не только сохранить его, но и ужесточить требования к водителям. Совфед предлагает обязать водителей возить с собой диагностическую карту и предъявлять её при первом требовании инспектора.