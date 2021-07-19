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В Госдуме раскритиковали идею ужесточить техосмотр

15:17, 19 июля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Предложение ужесточить техосмотр приведёт к новым поборам с людей. Об этом заявил член комитета Госдумы РФ по транспорту Максим Сураев, пишет «Газета.Ru».

Депутат считает, что подобная идея выглядит как лоббизм структур, которые просто хотят собирать деньги, поскольку люди будут вынуждены платить и за техосмотр, и за диагностическую карту.

По мнению Сураева, беда заключается в старых КамАЗах и МАЗах. Они находятся технически в ужасном состоянии и угрожают безопасности на дорогах.

Если вы хотите техосмотр, давайте сначала искореним тот транспорт, который действительно технически в ужасном состоянии​, — отметил он.

Парламентарий также считает, что для повышения безопасности нужно сделать нормальные дороги, нормальное освещение и разделительные полосы.

Люди бьются не потому, что не прошли ТО, не от того, что хотят разбиться, а потому что они попадают в такие условия, в которых очень трудно что-то сделать, — добавил он.

Ранее сообщалось, что сенаторы не поддержали идею ГИБДД об отмене техосмотра и потребовали не только сохранить его, но и ужесточить требования к водителям. Совфед предлагает обязать водителей возить с собой диагностическую карту и предъявлять её при первом требовании инспектора.

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