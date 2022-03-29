В Госдуме предложили создать трибунал по преступлениям украинских нацистов

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил созвать международный трибунал по военным преступлениям украинских националистов. Как пишет РИА Новости, его предложение стало ответом на заявление главы мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине, призвавшей расследовать ситуацию с видео с простреливанием ног взятым в плен российским солдатам.

Одного расследования здесь недостаточно. Нужно созвать международный трибунал и привлечь украинских военных и националистов к ответу за все их преступления против мирных граждан и военнопленных, — сказал Шеремет.

По его словам, символично провести международный трибунал в Донецке или Одессе, где в мае 2014 года произошёл пожар в Доме профсоюзов.

Ранее в интернете было опубликовано видео, на котором, предположительно, представитель украинского добровольческого батальона допрашивает попавшего в плен российского военнослужащего. На кадрах, в частности, видно, как людям в камуфляжной форме с белыми повязками стреляют по ногам. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать данный инцидент.

Глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер также призвала расследовать ситуацию с данным видео, указав, что организация находится «в процессе проверки всех опубликованных материалов», которые «вызывают серьёзную обеспокоенность».