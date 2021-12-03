В Госдуме предложили привлекать к уборке снега должников по ЖКХ

Зимой у коммунальных служб нередко не хватает ресурсов для уборки снега. Замглавы думского комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева предложила привлекать к этим работам граждан, имеющих задолженности по оплате коммунальных услуг, сообщает телеканал «360».

По словам депутата, среди таких людей есть не только те, кто забывает оплачивать счета, но и «реально бедные». В Москве уже были случаи, когда таким гражданам предлагали в счёт задолженности работать дворниками.

Мне кажется, если поставить идею на массовую основу, она вполне могла бы сработать, — сказала Разворотнева.

Эксперт ЖКХ, создатель и руководитель проекта «Дом-и-двор.рф» Павел Степура, в свою очередь, отметил, что в уборке снега могут быть также заинтересованы временно неработающие люди и студенты.

В Санкт-Петербурге тем временем заработал проект «Снежный помощник». Горожанам предлагают помогать коммунальщикам в уборке снега в удобное время за плату в размере 150 рублей в час. Пока желание участвовать в проекте выразили только 10 человек.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье предложили заменить часть занятых в сфере ЖКХ мигрантов техникой и механизировать процесс уборки улиц. Кроме того, отмечалось, что к этой работе вахтовым методом можно привлекать жителей из соседних регионов.