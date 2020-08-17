В Госдуме предложили обеспечивать учителей защитными экранами вместо масок

https://static.news.ru/photo/4085a8ce-e0aa-11ea-852b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Обеспечить учителей в школах защитными экранами вместо медицинских масок для предотвращения распространения коронавируса предложил зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

Всё-таки провести в трехслойной медицинской маске целый рабочий день - это серьёзное испытание. Дышать в ней неудобно, говорить придётся громко, чтобы тебя услышали дети с последних парт, — цитирует его ТАСС.

Огуль добавил, что маску необходимо менять каждые три часа, гораздо выгоднее один раз приобрести каждому учителю защитный экран. Причём, экранами учителей должно обеспечить государство.

По мнению Огуля, это необходимо сделать, поскольку живое обучение в школе гораздо лучше дистанционного, а угроза заражения COVID-19 сохраняется. По его словам, все должны быть защищены — и дети, и учителя, но при это дети должны видеть мимику педагога, что важно в процессе обучения.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что новый учебный год в российских школах начнётся 1 сентября в обычном формате. Он отметил, что возглавляемое им ведомство не намерено вводить дистанционное обучение. Тем не менее некоторые его формы вполне могут быть применены. Опыт организации единого госэкзамена будет учтён при обеспечении учебного процесса.

В то же время сообщалось, что в 14 российских регионах в сентябре стартует дистанционное обучение. Цифровой эксперимент затронет не только школы, но и колледжи, а также организации дополнительного образования для детей и взрослых. Среди участников эксперимента — Астраханская, Калининградская, Калужская, Кемеровская, Московская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Сахалинская, Тюменская и Челябинская области. Также дистанционно будут учиться в Алтайском и Пермском краях и Ямало-Ненецком автономном округе, писал NEWS.ru.