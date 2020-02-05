https://static.news.ru/photo/ccf8731c-482b-11ea-b8c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков уверен, что телекоммуникационные компании должны иметь право автоматически блокировать звонки от телефонных мошенников.

Он рассказал, что рассчитывает внести соответствующий законопроект на рассмотрение парламента. В случае его принятия закон расширит полномочия операторов связи, передаёт « Парламентская газета ».

По словам Аксакова, зачастую мошенники выманивают у граждан деньги, представляясь сотрудниками банка.

Существует технологическая возможность блокировать звонок, который идёт не от банка. Телекоммуникационные компании смогут реагировать на несанкционированные звонки с таких номеров, — заявил он.

Ранее NEWS.ru писал о том, что руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов оценил новый способ борьбы с телефонными мошенниками, который применяют мобильные операторы и крупные банки. Согласно схеме, информация о подозрительных звонках клиентам будет передаваться в кредитную организацию или мобильному оператору. Для этого будут использоваться специальные программы.