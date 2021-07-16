В Госдуме отказались признавать однополые браки по требованию ЕСПЧ

Совет Госдумы принял заявление в ответ на требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о признании в России однополых браков. Об этом рассказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, сообщает ТАСС.

Он отметил, что все члены совета, представляющие разные фракции, единогласно оценили требование ЕСПЧ как навязывание России чуждых ценностей.

Мы не будем исполнять решение, противоречащее Конституции РФ, — сказал Володин.

В тексте заявления говорится, что решение ЕСПЧ противоречит законодательству России и представляет собой циничный вызов морали, историческим традициям и «социально-культурному коду всех народов, проживающих на территории». Парламентарии также подчеркнули, что не приемлют «бесцеремонного вмешательства» во внутренние дела РФ.

Ранее на требование ЕСПЧ ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он заявил, что искать компромисс в вопросе регистрации однополых браков не имеет смысла, поскольку в Конституции есть однозначная формулировка на этот счёт.