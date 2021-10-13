В Госдуме назвали обязательное условие тестирования школьников на COVID

Обязательными условиями проведения бесплатного ПЦР-тестирования школьников на COVID-19 является не только согласие родителей, но и их присутствие во время процедуры рядом с детьми, рассказала NEWS.ru глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Таким образом депутат прокомментировала начало пилотного проекта в 10 школах Москвы по бесплатному тестированию учащихся на коронавирусную инфекцию.
Тестирование заболеваемость никогда не снизит, это первое. Я не знаю, поменялась ли позиция [главы Роспотребнадзора] Анны Поповой, которая говорила, что дети гораздо легче переносят [коронавирусную] инфекцию. Единственное, что я не знаю, согласовано ли с родительским сообществом в тех школах, где руководство разрешило проводить пилотный проект. Если это несогласованно, то, с моей точки зрения, это недопустимо, — считает парламентарий.
Спикер подчеркнула, что родители должны знать о вероятных последствиях «любых экспериментов над детьми, в том числе тестов ПЦР».
Ранее в 10 московских школах появилась возможность сдать бесплатный экспресс-тест на COVID-19, власти Москвы отрабатывают механизмы по предотвращению распространения коронавируса в школах. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова. Она уточнила, что в Москве за последний месяц с коронавирусом было госпитализировано более 280 детей школьного возраста. При этом возможность перехода на дистанционное обучение рассматривается как крайняя мера.