В Госдуме назвали обязательное условие тестирования школьников на COVID

Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства Москвы

Бывший заключённый Алексей Макаров рассказал о том, как осуждённых пытали и насиловали под музыку в Областной туберкулёзной больнице № 1 (ОТБ-1) саратовского управления ФСИН России. Макаров сообщил изданию Lenta.ru, что сам подвергся насилию дважды, когда 2,5 месяца находился в туберкулёзно-лёгочном отделении.

Как минимум трижды в неделю там включалась оглушительно громкая музыка. Те, кто прошли через пытки, знали: если заиграла музыка — значит, кого-то пытают. Я сам прошёл через пытки дважды в...