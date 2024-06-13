В Госдуме хотят ввести норму о получении на руки зарплаты не меньше МРОТ

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В Госдуме предложили прописать в законодательстве такую норму, чтобы работник получал зарплату на руки не меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ). Законопроект вносят в Госдуму в четверг, 13 июня. Глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) пояснил ТАСС, что тогда удастся добиться вознаграждения за труд для каждого гражданина «без какой-либо дискриминации».

Заработную плату на уровне МРОТ сегодня в России получают порядка 5 млн наших граждан. Так с этой суммы удерживается еще и подоходный налог. Соответственно, на руки выходит меньше МРОТ. Это, безусловно, недопустимо. Необходимо четко прописать в законодательстве такую норму, чтобы получать на руки меньше МРОТ было невозможно, — сказал он.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что минимальный размер оплаты труда с 2025 года вырастет на 15%. По его словам, МРОТ превысит 22 тысячи рублей. Также повышение уровня МРОТ планируется и к 2030 году: к этому моменту размер минимальной оплаты труда составит не менее 35 тысяч в месяц.

До этого президент России Владимир Путин констатировал, что доходы граждан РФ должны расти быстрее экономики страны, предприятиям необходимо увеличивать заработные платы россиян. К 2030 году в России к повышению производительности труда нужно привлечь 40% крупных и средних предприятий, а также государственные и муниципальные организации социальной сферы. Компании за счет этого получат повышение качества своей продукции и услуг, а их работники смогут рассчитывать на комфортные условия труда и повышение зарплат, указал президент.