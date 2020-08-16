В Гидрометцентре рассказали о возвращении летней жары

https://static.news.ru/photo/8eda7848-df7d-11ea-8f3f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил о возвращении летней погоды в центр европейской территории России. По его словам, теплеть начнёт уже с 16 августа.

Причём до 19 августа дневная температура будут выше 20 градусов, во второй половине следующей недели она поднимется до 24–26 градусов, а в отдельные дни и до 28 градусов. Об этом Вильфанд рассказал в интервью «Российской газете».

Учёный добавил, что до 19 августа из-за северного ветра по ночам будут отмечаться сентябрьская температура — от 8 до 13 градусов. При этом на неделе не ожидается осенних затяжных дождей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Роман Вильфанд назвал регионы РФ с завершившимся купальным сезоном. По его словам, там условий, чтобы вода прогрелась вновь, больше не будет. Речь идёт об Ивановской, Ярославской, Псковской, Новгородской областях, Москве и Санкт-Петербурге.