В Гидрометцентре объяснили, почему горят арктические леса

https://static.news.ru/photo/bc03638c-bacc-11ea-bd7c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Федеральная Авиалесоохрана/vk.com

Устойчивые антициклоны становятся причиной крупных лесных пожаров, зафиксированных на территории российской Арктики, Канады и Аляски, считает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Во второй половине XX века метеорологи нечасто прогнозировали пожароопасные ситуации в арктических районах. Почему же сейчас появляется информация о возникновении пожаров? <...> Очень высокая температура, леса горят везде на арктической территории (на Аляске и в Канаде тоже. — NEWS.ru). С чем это связано? Происходит изменение циркуляции, все чаще формируются меридиональные процессы, а это залог формирования стационарного антициклона, — пояснил РИА Новости Вильфанд.

Так, в период сохранения малооблачной погоды наблюдается нагревание подстилающей поверхности. Ввиду того, что в Арктике солнце в летнее время года совсем не заходит за горизонт, земля не может охладиться должным образом. Это существенно повышает риски природных пожаров. Спрогнозировать антициклон невозможно, они по-прежнему будут наблюдаться в полярных районах, заключил научный руководитель Гидрометцентра.

Согласно последним данным Авиалесоохраны, площадь лесных пожаров в Сибири уже превысила 1,5 млн га. Крайне высоки риски возникновения пожаров на севере Красноярского края и Якутии.

Как писал NEWS.ru, на территории России площади лесных пожаров выросли в пять раз.