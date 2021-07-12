В Гидрометцентре назвали самое тёплое российское море

Первым в этом году до комфортных температур прогрелось Балтийское море, и те, кто выбрал его для отдыха, поступили правильно. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он пояснил, что температура воды +23-24 градуса держится на Балтике уже полтора месяца. Такое бывает очень редко и этом способствовала небольшая глубина моря и продолжительный антициклон.

Балтика совсем немного уступает Чёрному морю. В Анапе и Геленджике температура воды составляет 24 градуса, в Алуште, Евпатории, Ялте, Феодосии, в Туапсе — 25, в Сочи — 26.

Вильфанд отметил , что Чёрное море может стать ещё теплее в августе, а с Балтийским такое произойдёт вряд ли.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, что в первые дни августа жаркая погода вернётся в регионы Поволжья и Черноземья. Температура будет выше нормы на 4-6 градусов. В Астраханской области столбики термометров могут подняться до +40.