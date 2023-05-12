В гибели экс-футболиста Каракина обвинили резину Очевидец назвал неподходящие шины причиной смертельного ДТП с участием экс-футболиста Каракина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Причиной смертельного ДТП с участием бывшего футболиста ряда отечественных клубов Александра Каракина могла стать неподходящая резина на колесах его автомобиля, сообщил «360» очевидец аварии. Дорожный инцидент произошел в ночь на 12 мая на Минском шоссе под Москвой.

«Авария произошла из-за того, что на машине стояла полусликовая резина. А при температуре менее 20 градусов тепла она плохо себя ведет, сцепления практически нет. На таких машинах спокойно не поедешь», — рассказал очевидец.

Ранее сообщалось, что 32-летний Каракин участвовал в гонках стритрейсеров на своем автомобиле Nissan GTR на Минском шоссе в Подмосмковье. На высокой скорости он не справился с управлением и врезался в отбойник, после чего машину отбросило в центр трассы. Каракина отвезли в больницу, где за его жизнь несколько часов боролись врачи, однако спасти его не смогли. Уточняется, что вместе с экс-футболистом в машине находился его оператор, он госпитализирован в тяжелом состоянии.

Каракин начал спортивную карьеру в московском «Спартаке», затем перешел во второй состав столичного «Динамо», а позже провел шесть матчей за «Химки». Ушел из профессионального футбола спортсмен в 2018 году в возрасте 27 лет.