В Генпрокуратуре объяснили, как определили причину гибели группы Дятлова

https://static.news.ru/photo/60292786-c37d-11ea-9027-fa163e074e61_660.jpg Перевал Дятлова Фото: Pixabay

Генпрокуратура рассмотрела девять основных версий гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году, восемь из них были доказательно опровергнуты, сообщил замначальника управления Генпрокуратуры в УрФО Андрей Курьяков. Ведомство занялось этим делом спустя 60 лет из-за обращений родственников погибших, а также необычайного интереса к этой теме СМИ и общества.

Версий 75. Мы все эти 75 версий разбили на девять групп. Все эти девять версий проверили и каждой дали свою оценку, — цитирует РИА Новости Курьякова.

Предположение, что прокуратура якобы за две недели до обнаружения палатки знала о гибели туристов, не подтвердилось сразу. Пристальное внимание генпрокуратуры СССР к инциденту тоже объяснилось — в те годы все приказы ведомства имели гриф «для служебного пользования» и широкая общественность не имела к ним доступа. Версию о летающих объектах — светящихся шарах отмели из-за её иллюзорности. Вариант про испытание ракетной техники не подтвердился, потому что запуск ракеты с полигона Капустин Яр с перевала Дятлова просто не могло бы быть видно. Версия о ядерном взрыве также не нашла своего подтверждения, так как на книгах туристов, с которыми они ходили в поход, радиационного заражения не было.

Предположение об урагане, который якобы разорвал палатку, прокуратура рассматривала очень серьёзно, поскольку в районе перевала бывают ветра до 50-70 метров в секунду, которые могут сдувать людей и животных. Но климатологи эти данные опровергли. Ещё одну версию о землетрясении отвергли сейсмологи — сейсмической активности в то время зарегистрировано не было. Восьмой, конспирологический, вариант заключался в том, что один из туристов выдавал себя за Золотарёва, а самом деле был другим человеком, который назывался то Александром, то Семёном.

По поводу Золотарёва выяснилось, что Семён и Александр — это один и тот же человек, поскольку, по заключению эксперта, документы были подписаны одним и тем же лицом, хотя он по-разному себя называл, — уточнил Курьяков.

В результате остановились на девятой версии — про лавину.

Как писал NEWS.ru, Генпрокуратура пришла к выводу, что к гибели девяти туристов во главе с Игорем Дятловым в горах Северного Урала в 1959 году привёл сход лавины. Таким образом, дело, породившее из-за отсутствия информации множество теорий, включая конспирологические, можно считать закрытым. Турпоход был посвящён XXI съезду КПСС. За две с небольшим недели его участники должны были преодолеть на лыжах не менее 300 км по северу Свердловской области и совершить восхождения на две вершины Северного Урала: Отортен и Ойка-Чакур. Такой поход считался одним из самых сложных. Трагедия произошла, предположительно, в ночь на 2 февраля 1959 года. Как пояснил Андрей Курьяков, из-за снега и плохой видимости молодые люди не смогли найти палатку, после того как покинули её, спасаясь от схода снега.