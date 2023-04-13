Стало известно, как могут наградить главу Пентагона за слив документов Депутат ГД Журавлев: глава Пентагона может получить от Зеленского орден Ярослава Мудрого за слитые документы

Фото: defense.gov

Министр обороны Ллойд Дж. Остин III стоит с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем

Глава Пентагона Ллойд Остин может получить от президента Украины Владимира Зеленского орден Ярослава Мудрого за слив документов, касающихся в том числе боевых действий в зоне российской СВО, рассказал NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Парламентарий не исключил, что утечка информации стала частью дезинформационной операции.

Главу Пентагона Ллойда Остина еще за эту утечку наградят орденом Ярослава Мудрого, который Зеленский направо и налево раздает друзьям Украины. Все это очень похоже на организованную дезинформационную спецоперацию. Чтобы убедить всех, будто ВСУ не готовы к контрнаступлению — только об этом, как по команде, сейчас и твердят все западные СМИ, — отметил депутат.

По его словам, «все приготовлено по старинному рецепту: в месиво оригинальных документов, касающихся, скажем, Южной Кореи и Израиля, добавили несколько фальшивок, выглядящих на общем фоне подлинными». Журавлев подчеркнул, что ВСУ не испытывают проблем с оружием и людскими ресурсами.

Предполагаю, что у Украины есть и оружие, и людские ресурсы. Но Россию сознательно пытаются водить за нос, выжидая момент, чтобы попытаться нанести максимально неожиданный удар. Скорее всего, все действия ВСУ планируют в Пентагоне. Если это обещанное наступление успешно отразят, тогда и Остину, очевидно, придется отправиться в отставку, — подытожил Журавлев.

Ранее стало известно, что в попавших в Сеть материалах Пентагона описывается состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Информацию о присутствии личного состава Альянса на территории Украины прокомментировал глава Минобороны страны Алексей Резников. Он назвал эти сведения неправдой. При этом Резников подчеркнул, что в посольстве каждого государства работает представитель вооруженных сил.