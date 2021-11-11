В Госдуме предложили трудиться рядом с домом, а не сокращать рабочий день

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Алёхин в разговоре с NEWS.ru оценил предложение депутата ГД от «Единой России» Виталия Милонова сократить рабочий день на один час в зимнее время (с 15 ноября по 28 февраля) «за счёт включения времени езды до рабочего места». Собеседник подчеркнул, что отрицательно относится к подобной идее, а также посоветовал искать работу рядом с домом.

Отрицательно отношусь к этой инициативе. Выбирайте работу ближе к дому или что-то ещё. Но это неправильно. Восьмичасовой рабочий день, всё. Не вижу разницы, летом или зимой [долго ехать на работу]. Летом свои причины, весной свои причины. Распутица и так далее, каждый раз можно что-то придумать. Я поддерживать такое предложение или такой законопроект, конечно, не буду. Ищите работу ближе к дому, если не устраивает работа, что так далеко ездить. Ну, это ваши проблемы. Ищите рядом, — подчеркнул Алёхин.

По мнению Милонова, предложенная им инициатива позволит поднять трудовую дисциплину и повысит мотивацию работников. Соответствующее письмо он направил в Министерство труда. Депутат отметил, что время поездки до работы не учитывается работодателем и не засчитывается в трудовые часы. По его словам, граждане фактически работают 10–11 часов вместо положенных восьми.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб ранее заявила, что в России необходимо сократить продолжительность рабочего дня, чтобы сумма рабочих часов за неделю составляла не 40, а 36 часов. По мнению парламентария, это позволит улучшить демографическую ситуацию и сохранить полные семьи в стране.