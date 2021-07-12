Милонов предложил сократить рабочий день россиян

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил сократить рабочий день на один час в зимнее время. По его мнению, этот шаг позволит поднять трудовую дисциплину и повысит мотивацию работников. Соответствующее письмо он направил в Министерство труда, передаёт телеканал RT.

Прошу вас рассмотреть возможности сокращения официального рабочего восьмичасового дня в зимний период (с 15 ноября по 28 февраля) за счёт включения времени езды до рабочего места на один час, — сказано в письме.

Милонов отметил, что время поездки до работы не учитывается работодателем и не засчитывается в трудовые часы. По его словам, граждане фактически работают 10–11 часов вместо положенных восьми.

Российский климат препятствует высокой эффективности труда, — считает депутат.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб ранее заявила, что в России необходимо сократить продолжительность рабочего дня, чтобы сумма рабочих часов за неделю составляла не 40, а 36 часов. По мнению парламентария, это позволит улучшить демографическую ситуацию и сохранить полные семьи в стране.