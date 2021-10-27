Депутаты задумались о сокращении рабочего дня до 7 часов

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила URA.RU, что в России необходимо сократить продолжительность рабочего дня, чтобы сумма рабочих часов за неделю составляла не 40, а 36 часов. По мнению политика, это позволит улучшить демографическую ситуацию и сохранить полные семьи в стране.

И для мам, и для пап, чтобы семья была полной, счастливой и радостной, необходимо переходить к сокращённому рабочему дню. Сокращённая рабочая неделя как минимум означает, что можно сократить количество рабочих часов в неделе до 36 для всех россиян, — рассказала Бессараб.

Она привела в пример сокращение рабочей недели для женщин на селе, когда, несмотря на меньшее количество рабочих часов, производительность не сократилась. При этом парламентарий добавила, что в семье бытом должны заниматься оба родителя. Так, для отца семейства не должно быть позором иногда прибираться в квартире.

Ранее стало известно, что заключённым предоставят возможность заменить реальный срок на принудительные работы в исправительных центрах без потери возможности выйти по УДО. Соответствующий законопроект подготовил Минюст РФ.