В ГД ответили на планы ЕС ввести санкции против потерявшего дочь Дугина Депутат Гаврилов призвал ЕС не допустить санкций против потерявшего дочь философа Дугина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов в разговоре с NEWS.ru призвал руководство стран ЕС руководствоваться здравым смыслом и не допустить в новом пакете санкций рестрикций против российских артистов и общественных деятелей, в частности — в отношении философа Александра Дугина, чья дочь недавно погибла при взрыве автомобиля. По словам парламентария, подобные инициативы ЕС «всю ценность» свободы научной и творческой деятельности.

Таким образом собеседник отреагировал на публикацию портала Politico — издание сообщило о планах ЕС добавить в санкционные списки философа Александра Дугина, солиста рок-группы «Любэ» Николая Расторгуева и президента концерна «Калашников» Алана Лушникова.

По словам Гаврилова, если в новом «пакете» вновь окажутся не имеющие отношения к боевым действиям артисты и общественники, то это «нанесет ущерб отношениям между народами в области культуры, спорта, а также ударит по гражданскому обществу».

Именно культура, наука, спорт всегда служат объединяющим международным фактором. Но, похоже, что ЕС, гордящийся приверженностью принципам свободы, не моргнув, попрал все эти ценности, особенно свободу научных исследований и творческой деятельности. Если кто-либо из глав стран ЕС еще руководствуется здравым смыслом, то санкции против Дугина, только потерявшего дочь в результате теракта, и музыканта Расторгуева не введут, — уверен Сергей Гаврилов.

Ранее стало известно, что ЕС планирует ввести новые санкции против граждан РФ. В санкционные списки предполагается включить, в частности, философа Александра Дугина, солиста группы «Любэ» Николая Расторгуева, президента концерна «Калашников» Алана Лушникова. По данным издания Politico, очередные рестрикции могут затронуть почти 30 физлиц и восемь российских компаний.

Еврокомиссия 28 сентября предложила ввести новый пакет санкций в отношении России. Он, в частности, предусматривает установление потолка цен на российскую нефть. Кроме того, ЕК предлагает запретить импорт продуктов из России, лишив ее таким образом доходов на сумму в €7 млрд. Также могут быть введены санкции в отношении лиц, которые будут обходить уже действующие в отношении РФ ограничения.