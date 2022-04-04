В ГД назвали наказание за исполнение санкций юридически правильным

Введение уголовной ответственности за исполнение санкций на территории России для бизнеса является правильным решением, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Более того, по его мнению, это «вполне цивилизованно» и нормально для любой страны.

С моей точки зрения, это юридически правильное решение. Надо думать не о том, кто и куда вернётся, а о том, чтобы была юридическая чистота. Если есть действие, противоречащее законодательству, то за него должна быть ответственность. Это дисциплинирует тех, кто работает в рамках российского правового пространства, это должно быть прописано. Думаю, то же самое нормально в любой другой стране, вполне цивилизованно, — сказал Аксаков.

Он добавил, что уход западных компаний из России сдерживает техническое развитие, но всё же Россия накопила большой опыт работы с зарубежными партнёрами. Чаще это не приводило к серьёзному техническому прогрессу, но дало понимание, что можно двигаться вперёд, отметил Аксаков.

По его словам, нужно возвращать своих специалистов из-за рубежа, создавать им для этого условия.

Ранее Верховный суд России поддержал поправки в отношении введения уголовной ответственности за выполнение антироссийских санкций иностранными компаниями на территории страны. Их внесут на рассмотрение в Госдуму.