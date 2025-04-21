В ФССП назвали число дел должников с запретом на выезд из России Число дел российских должников с запретом на выезд превысило 9,5 миллиона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Запрет на выезд для должников из России в январе — феврале 2025 года насчитывает 9,5 млн исполнительных производств, сообщили РИА Новости в Федеральной службе судебных приставов (ФССП РФ). Там отметили, что это на 3 млн больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

На 1 марта 2025 года действовали постановления о временном ограничении права на выезд для должников в рамках 9,5 млн исполнительных производств, что почти на 3 млн превышает данные на 1 марта 2024 года, — уточнили в ФССП.

Собеседники агентства добавили, что служба лишь фиксирует число производств, но не подсчитывает общее количество должников. Каждый из них может иметь несколько открытых производств одновременно, подчеркнули в службе.

Ранее выяснилось, что среднестатистическим должником по кредитам в России считается мужчина в возрасте от 30 до 45 лет. Директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов на заседании комитета Совета Федерации отметил, что такой гражданин, как правило, не имеет собственного жилья, постоянного дохода и автомобиля, однако женат и воспитывает с супругой минимум одного ребенка.

До этого стало известно, что налогоплательщики, у которых есть задолженность из-за временных финансовых проблем, могут обратиться в ФНС, где им предложат варианты погашения. Однако не стоит затягивать с заявлением, поскольку правоохранители могут завести уголовное дело.