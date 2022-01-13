ФСБ нашла иностранный след в массовых «минированиях» школ

УФСБ Свердловской области заявило, что произошедшие накануне массовые «минирования» учебных заведений в регионе были инициированы лицами из-за рубежа, передаёт РИА Новости. Их целью было посеять панику. Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить поступившие угрозы, из-за которых 12 января в Екатеринбурге пришлось эвакуировать 151 школу. Также подобные сообщения поступали и в других регионах России.

Имеющиеся в УФСБ России по Свердловской области данные свидетельствуют о том, что массовая рассылка 12 января 2022 года сообщений о якобы минировании образовательных учреждений и организаций региона инициирована лицами, находящимися за рубежом, — говорится в сообщении.

Основной целью злоумышленников было названо желание дестабилизировать социально-политическую обстановку в Свердловской области путём создания панических настроений в обществе. Кроме того, этими действиями преступники пытались отвлечь правоохранительные органы и экстренные службы, что в совокупности нанесло значительный экономический ущерб.

В УФСБ отметили, что любое заявление о якобы заложенной бомбе проверяется сотрудниками спецслужб и полицией.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить массовое «минирование» школ Екатеринбурга.

Ранее сообщалось об эвакуации учащихся школ Нижнего Новгорода. Кроме того, в школах Саратова 13 января были отменены занятия, школьников Архангельска перевели в этот день на дистанционное обучение, в Красноярске были эвакуированы учащиеся более 100 учебных заведений. Все случаи связаны с поступившими угрозами минирования.

12 января из-за аналогичных сообщений эвакуировали учеников 93 школ Екатеринбурга. Как сообщил источник в силовых структурах, звонки о минировании в Екатеринбурге были сделаны из-за рубежа, так как использовалась IP-телефония. По его словам, подобные сообщения имеют цель отвлечь силы правоохранительных органов, объяснил он.