В ФСБ сообщили, какие секретные данные хотел получить консул Эстонии

Консул Эстонии Март Лятте хотел получить секретные данные о планах России в Арктике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

ФСБ России обнародовала видео задержания консула Эcтонии Марта Ляттe, объявленного персоной нон грата, при попытке получения от гражданина России материалов зaкрытого характера.

Установлено, что эстонский дипломат несколько раз встречался с указанным россиянином. В ходе встреч проявлял интерес к получению через него сведений о планах России в Арктике. При этом Лятте заведомо понимал, что названные документы носят закрытый характер, — говорится в сообщении.

Напомним, 6 июля сотрудники ФСБ России задержали с поличным в Санкт-Петербурге консула Эстонии Марта Лятте. Он пытался получить материалы закрытого характера от россиянина. Представители спецслужб подчеркнули, что «данная деятельность не совместима со статусом дипломатического работника». Она имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Лятте должен покинуть страну в течение 48 часов. В МИД Эстонии считают, что произошедшее является провокацией. Дипломаты подчеркнули, что планируются ответные меры.