В ФБК заявили, что в больницу к Навальному не пускают его жену

https://static.news.ru/photo/d4051220-e2e3-11ea-9e79-fa163e074e61_660.jpg Фото: yulia_navalnaya

Супруга блогера Алексея Навального, госпитализированного в состоянии комы в Омске, Юлия приехала в больницу. Её не пускают к мужу.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря ФБК Киру Ярмыш.

Её (Юлию Навальную. — NEWS.ru) тоже не пускают, потому что «пациент не дал согласие на посещение». Они это так и говорят, — цитирует её агентство.

Ярмыш также утверждает, что супругу Навального не пускают к нему, мотивируя это тем, что её паспорт не является достаточным основанием для посещения. В больнице заявляют, что «без свидетельства о браке» из паспорта не следует, что она жена, сообщает Ярмыш.

Навальному стало плохо в самолёте, летевшем из Томска в Москву. Лайнер экстренно посадили в Омске, оппозиционера увезли в реанимацию больницы скорой медицинской помощи № 1. По словам Ярмыш, летевшей вместе с ним, с утра политик ничего не ел, он выпил только чай в кофейне томского аэропорта. Через несколько минут после взлёта он почувствовал себя плохо, отошёл в туалет, после чего потерял сознание. Сейчас он находится в коме на аппарате ИВЛ.

Врач Ярослав Ашихмин, который наблюдает политика с 2013 года, заявил, что Навального необходимо эвакуировать в Европу. По его словам, там смогут определить токсин. Это не первый случай отравления Навального.

Ранее News.ru писал о том, что Алексей Навальный доставлен в 64-ю городскую больницу из изолятора временного содержания с острой аллергической реакцией, сильным отёком лица и покраснением кожных покровов. Об этом рассказала пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш в июле 2019 года.