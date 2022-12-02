В Екатеринбурге машина насмерть сбила пенсионерку, уходя от другого ДТП

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Екатеринбурге легковой автомобиль насмерть сбил пенсионерку, которая стояла на тротуаре у пешеходного перехода, сообщает URA.RU. Пожилая женщина скончалась на месте.

ДТП произошло на пересечении улиц Коммунистической и Бакинских Комиссаров утром 2 декабря. ВАЗ-2114 на перекрестке врезался в Chevrolet Cruze. Водитель отечественного авто смягчил удар маневром, но из-за этого выкатился на пешеходную зону, где в ожидании зеленого сигнала светофора стояла пенсионерка.

От полученных травм женщина скончалась на месте до приезда скорой помощи. В СКР начали доследственную проверку по инциденту.

Ранее при столкновении двух трамваев в Кировском районе Новосибирска пострадали 12 человек. По информации очевидцев, среди пострадавших также есть два 17-летних подростка. Уточнялось, что в списке травм, полученных пассажирами, есть ушибы, переломы и черепно-мозговые травмы.

В Санкт-Петербурге ранее водитель «Газели» сбил пенсионерку на тротуаре и проехал по ней. Водитель сдавал назад и не заметил 75-летнюю женщину. Пострадавшая попала в реанимацию, у нее диагностировали травмы головы, сотрясение и перелом ноги.