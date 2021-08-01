Вместо тополей в Екатеринбурге стали вырубать другие деревья

Коммунальщики Екатеринбурга начали вырубать на улицах города яблони, клёны и липы. Об этом сообщает «КП-Екатеринбург».

Губернатор [области Евгений] Куйвашев сказал, что в Екатеринбурге нужно убирать тополя. Уж слишком много от них пуха. Коммунальщики на Уралмаше, очевидно, не знают, как выглядят тополя, поэтому спиливают клёны, липы и яблони, — заявила директор радио «Комсомольская правда» в Екатеринбурге Людмила Варакина.

Она добавила, что тополя как раз не убирают, а большинство спиленных деревьев выглядели здоровыми. В подтверждение своих слов она представила фото аллеи по улице Кировоградской.

В свою очередь доцент кафедры экспериментальной биологии и биотехнологий Института естественных наук и математики УрФУ Александр Ермошин отметил, что от большинства деревьев на фото действительно нужно избавляться. По его словам, даже те несколько, которые выглядят здоровыми, скорее всего, вырубили не просто так.

Он пояснил, что деревья могут срубить даже из-за того, что они слишком разрослись и могут сломаться. При этом они могут повредить автомобили, здания, линии электропередачи, а также создать угрозу жизни людей.

Ранее главный внештатный специалист, аллерголог-иммунолог столичного департамента здравоохранения Александр Пампура заявил, что тополиный пух сам по себе не вызывает аллергию и для людей, склонных к подобным реакциям, никаких особых рисков не представляет. При этом он подчеркнул, что тополиный пух может выступать в качестве переносчика пыльцы других растений, на которые у человека может быть аллергия.