В ЕК заявили, что одна из поправок в Конституцию нарушает обязательства РФ

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Поправка о приоритете Конституции России над международным правом нарушает обязательства РФ, считают в Еврокомиссии.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано. Он заявил, что поправок много, но одна из них особенно интересна. Речь идёт о той, которая ставит Конституцию России над международным правом и решениями международных судов.

Эта поправка, по оценке Венецианской комиссии, не соответствует международным обязательствам РФ, — цитирует его агентство.

19 июня Венецианская комиссия при Совете Европы (СЕ) вынесла заключение по проекту поправок в Конституцию России. Изучив предлагаемое изменение статьи 79, эксперты пришли к выводу, что наделение Конституционного суда (КС) РФ полномочиями отменить решения ЕСПЧ противоречит обязанностям Москвы в рамках Европейской конвенции по правам человека. Международное ведомство посоветовало Кремлю исключить поправку либо переформулировать.

Предложение изменить Конституцию РФ президент Владимир Путин высказал 15 января во время оглашения послания Федеральному собранию. В этот же день была создана рабочая группа по подготовке предложений.

Общероссийское голосование по этому вопросу было назначено на 22 апреля, но из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране на фоне пандемии коронавируса его перенесли. Позже Путин объявил, что голосование пройдёт 1 июля.

Как писал NEWS.ru, сопредседатель рабочей группы по изменению Основного закона Талия Хабриева считает, что заявление Венецианской комиссии относительно поправки к Конституции РФ о международных отношениях необходимо воспринимать как рекомендацию. Хабриева напомнила, что Россия никогда не отказывалась от исполнения своих международных обязательств.