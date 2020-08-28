В докторской колбасе нашли фрагменты слюнных желез

https://static.news.ru/photo/e8c62850-eb5a-11ea-b08b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Creativ Studio Heinemann/imageBROKER.com/Global Look Press

Роскачество провело проверку шести торговых марок докторской колбасы. В одной из них специалисты нашли фрагменты слюнных желез.

По данным организации, колбаса была проверена по 70 показателям качества и безопасности, для всех шести брендов это повторная проверка, передаёт ТАСС.

По результатам проверки, нарушения, выявленные в прошлых испытаниях, производителями были устранены, но несоответствия обязательным требованиям нашлись, — говорится в сообщении Роскачества.

Так в докторской колбасе марки «Велком» были обнаружены мясные субпродукты, в частности — фрагменты слюнных желез, что «не предусмотрено ГОСТом». Кроме того, продукт имеет ярко выраженный кислый вкус и кисловатый запах, а на разрезе видны «множественные точечные вкрапления бледно-розового цвета».

При этом в Роскачестве отметили, что выявленные ранее нарушения производитель исправил. В частности, в ходе прошлой проверки специалисты обнаружили в колбасе следы пенициллина? а также нарушения в маркировке продукта.

Ранее NEWS.ru писал о том, что колбаса является продуктом, уменьшающим продолжительность жизни из-за большого количества нитратов. При постоянном потреблении она превращается в «детонатор» тяжёлых болезней.