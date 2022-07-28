В деле банка «Арсенал» мог появиться новый фигурант «Коммерсант» узнал о новом фигуранте в деле кредитного банка «Арсенал»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В уголовном деле о хищении средств из Кредитного банка «Арсенал» появился второй фигурант, выяснил «Коммерсант». По данным издания, под стражу был взят Эдуард Ким. Он, по версии следствия, состоял в родстве с одним из учредителей и якобы извлекал выгоду от некоторых сделок по переуступке долгов перед банком.

Басманный райсуд столицы удовлетворил ходатайство ГСУ СКР, отправив в СИЗО до 4 сентября учредителя ООО «Еврокабель» 67-летнего Эдуарда Кима, — говорится в материале.

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело в октябре 2021 года по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере) в отношении бывшего банкира Игоря Шапиро, он был арестован в декабре 2021 года. По данным издания, в постановлении СК говорилось о нескольких «неустановленных лицах», одним из которых в итоге оказался Ким.

Последний не имел официальной должности, однако пользовался родственными связями с одним из учредителей. Предполагается, что он получал выгоду от неких сделок по переуступке долгов банков.

В 2019 году Арбитражный суд Москвы признал Кима банкротом с долгом более 22 млн рублей. При этом, кроме квартиры в Ново-Переделкино площадью 75 кв. м, иного имущества у него не обнаружили.

На данный момент обоим фигурантам дела вменяется хищение около 92 млн рублей. Согласно данным следствия, общий долг банка перед кредиторами на момент ликвидации составлял 407,7 млн рублей, половину из них уже вернуло клиентам Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

КБ «Арсенал» был создан в 1994 году группой предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК). В 2017 году он лишился лицензии из-за нарушения законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, а также из-за сомнительной деятельности его клиентов. С 2016 года Банк России установил, что работа КБ «в значительной степени была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций».

Акционерами «Арсенала» были несколько генералов Минобороны и ФСБ, имеющих звание Героя России. К ним, и еще к 16 лицам, контролировавшим деятельность КБ, в том числе Шапиро и Киму, АСВ в 2020 году подал иск о взыскании убытков в размере 242 млн рублей. В 2021 году был подан еще один иск: сумма к взысканию в нем выросла до 313 млн, однако среди ответчиков-учредителей в нем остались только Марем Аслаханова, два бывших и. о. предправления — Сергей Доброхотов и Игорь Шапиро, также там фигурировал Эдуард Ким.

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