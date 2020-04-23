В Дагестане задержали религиозного экстремиста

Член запрещённого в России экстремистского религиозного объединения задержан в Дагестане. Операцию провели сотрудники Федеральной службы безопасности и Следственного комитета.
По версии следствия, мужчина вёл пропаганду радикальной идеологии, а также вербовал новых участников группировки и координировал их деятельность. Помимо этого, он призывал сторонников отвергать светские законы и институты гражданского общества. Согласно его убеждениям, это якобы должно было способствовать созданию государства с радикальной формой религиозного правления, заявили в Центре общественных связей ФСБ.
Там уточнили, что в квартире задержанного в ходе обыска было изъято несколько экземпляров «псевдорелигиозной литературы» и электронных носителей информации, на которых содержались материалы экстремистского характера.
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для мужчины.
Ранее, как писал NEWS.ru, оперативники ФСБ пресекли в трёх российских регионах деятельность террористической ячейки, которая собрала около двух миллионов рублей для боевиков.
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