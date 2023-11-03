В Counter-Strike 2 появится карта со станцией московского метро БКЛ создала карту для Counter-Strike 2 со станцией московского метро

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Большая Киберспортивная Лига разработала карту для Counter-Strike 2 со станцией московского метро «Киберспортивная» и электробусным депо, сообщили на странице БКЛ в соцсети «ВКонтакте». Первыми карту «Дептранс Москвы» опробуют участники турнира БКЛ, который пройдет в столице 11–12 ноября.

Карта двухуровневая. Верхняя часть карты — это электробусное депо. Здесь вы сможете найти сразу несколько электробусов, так знакомых жителям Москвы. Нижняя часть карты — станция метро «Киберспортивная». Хоть она и находится на этапе активного строительства, здесь уже развешены фирменные вывески и прочие элементы московского метро, — рассказали разработчики.

Игроки в CS2 также смогут зайти внутрь нового электропоезда «Москва». Современный вагон и другие локации карты «Дептранс Москвы» можно оценить на видео, опубликованном на YouTube-канале БКЛ.

Первый в России турнир по CS2 пройдет на Южном речном вокзале. Шесть профессиональных команд игроков и стримеров сразятся на этой карте 11–12 ноября за призовой фонд в 1 млн рублей. Трансляция будет проходить в Twitch. После турнира карта станет доступна каждому игроку.

Официальный релиз Counter-Strike 2 состоялся 27 сентября 2023 года, это пятая игра в серии одного из самых популярных шутеров от первого лица в мире. Компания-разработчик Valve анонсировала новинку в марте.