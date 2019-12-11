11 декабря стало днём заочной полемики защиты историка Олега Соколова и его противников, в том числе научных. В один день прошли две пресс-конференции, посвящённые делу в отношении него. Тематика видна из их названий: «Дело историка Соколова: маньяк или жертва обстоятельств?» и «„Дело доцента-расчленителя“: эксклюзивные подробности». Первую организовал адвокат фигуранта Александр Почуев, вторую — научный оппонент Евгений Понасенков и защитник семьи Анастасии Ещенко Александра Бакшеева. Подробнее — в материале NEWS.ru.

«Общественный вердикт уже вынесен»

На первой конференции адвокат Соколова Александр Почуев сделал акцент на том, что между его подзащитным и аспиранткой Ещенко была настоящая взаимная любовь, а всё случившееся — трагическая случайность. В подтверждение своих слов он рассказал о планировавшейся скорой свадьбе доцента с Анастасией: торжество было намечено на весну, уже были куплены билеты в Европу.

Защитник обратил внимание на то, что им поставлен вопрос о переквалификации обвинения на убийство в состоянии аффекта (статья 107 УК). Он утверждает, что на Соколова повлияла длительная психотравмирующая ситуация, связанная с конфликтом с Евгением Понасенковым. Кроме того, замечает Почуев, его подзащитный — пожилой человек, принимал различные препараты.

Накануне убийства они вместе с Анастасией принимали противовирусные препараты. Вперемешку с алкоголем это могло дать неожиданный эффект, — заявил Почуев.

Также на конференции был поднят вопрос отношений Соколова с Евгением Понасенковым. По словам адвоката, последний — деятель без исторического образования, который «устроил танец на костях». Он также назвал его «Чингачгуком общественного негодования», имея в виду, что именно благодаря Понасенкову подогревается интерес к преступлению и фигуре Соколова. Защитник заявил, что подал ходатайство о проведении очной ставки между доцентом и его научным оппонентом.

Почуев уделил много внимания теме общественного мнения в деле историка Соколова.

Общественный вердикт уже вынесен. Он был вынесен буквально через несколько часов после того, как стало известно о трагедии, — сказал он.

Адвокат уверен, что на данном этапе важно сформировать настроение общества, а также показать людям характер отношений аспирантки и историка, дать понять, что это действительно была любовь.

Александр Почуев Егор Канавин/NEWS.ru

Он также полагает, что роль СМИ сейчас является «основополагающей». По мнению Почуева, пресса пестрит жёлтыми нелицеприятными текстами о жизни Соколова. В ответ на это адвокат подал заявление в органы на «недобросовестные СМИ».

Новые жертвы и новый мотив

Следующую пресс-конференцию провели научный оппонент Соколова Евгений Понасенков и адвокат матери Анастасии Ещенко Александра Бакшеева.

Понасенков в свою очередь упрекнул Почуева в попытке посоревноваться.

Инфоповод и пресс-конференция — это не спорт. Узнали, что мы организуем конференцию в «Росбалте», и назначили свою на утро, — рассказал Понасенков.

Публицист озвучил один из возможных мотивов убийства девушки. Он считает, что Ещенко наверняка знала имена тех, кто закулисно помогал Соколову в его работе, а также имена чиновников, коллекционирующих наполеоновские предметы и покровительствующих доценту. Кроме того, девушка могла знать о том, что мужчина хранит дома оружие. Поэтому, предполагает Понасенков, историк боялся, что когда его возлюбленная уйдёт от него, то тут же эта информация станет достоянием общественности и правоохранительных органов.

Адвокат Бакшеева заметила, что защита Соколова пытается добиться переквалификации его обвинения на 107 статью УК «Убийство, совершённое в состоянии аффекта». Сейчас историку предъявлено обвинение по ч. 1 статьи 105 УК «Убийство». Наказание по 107 статье гораздо мягче — до трёх лет лишения свободы.

Бакшеева также предполагает, что защита Соколова будет настаивать на суде присяжных. А сейчас действия адвоката направлены на то, чтобы вызвать сочувствие к своему подзащитному.

Понасенков рассказал о новых предполагаемых жертвах доцента. Например, это Дарья Анисович: девушка заявляет, что когда она была его студенткой, он её домогался. По утверждению публициста, пострадавшая уже дала соответствующие показания.

Также он упомянул о группе во «ВКонтакте» под названием «Критика творчества историка Соколова», которую вела Екатерина Платонова. В сообществе публиковались десятки постов девушек о чудовищных действиях со стороны доцента. Так, одна из девушек якобы рассказала о том, что историк изнасиловал её на одной из реконструкций.

После пресс-конференции в групповом чате в WhatsApp, специально созданном адвокатом Почуевым для обсуждения дела историка, на него посыпались вопросы. Журналисты усомнились в том, что защитник Соколова предлагал материальную помощь родственникам Анастасии. Об этом Почуев, кроме всего прочего, заявлял на встрече с журналистами утром.