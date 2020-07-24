В центре Москвы из-за празднования выпускного ограничат движение транспорта

https://static.news.ru/photo/0b388140-cd8c-11ea-923b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На территории Парка Горького в пятницу, 24 июля, состоится традиционное праздничное мероприятие для школьников — выпускной. В связи с этим в центре Москвы будет ограничено движение транспорта.

Так, например, от центральной части Крымского моста до съезда с улицы Крымский Вал на проезд в сторону Ленинского проспекта по правой полосе после 16:00 проехать будет нельзя. Съезд с Крымского Вала в сторону проспекта также перекрыт. Ограничения снимут 25 июля в 07:00.

Со стороны бокового проезда на улице Крымский Вал при движении в сторону Крымского моста от улицы Большая Якиманка до съезда на улицу Крымский Вал в настоящее время уже ограничили возможность припарковаться. Данное ограничение будет снято на следующий день в 07:00.

Парковку со шлагбаумом возле «Музеона» закрыли на время и попросили водителей этот факт учитывать при планировании маршрута. Вход в сам парк со стороны Крымского моста закрыт до 08:00 следующего дня. Входы с Голутвинского и Мароновского переулков по-прежнему открыты.

Некоторые ограничения на вход действуют и в самом Парке Горького. Все входы с партерной части закрыты до 14:00 субботы, сообщает телеканал «Москва 24».

Вход на территорию парка с 24 по 25 июля будет открыт только для выпускников. Всем участникам мероприятия в автобусе измерят температуру и раздадут маски. На входе в парк выпускникам повторно измерят температуру, а руки обработают антисептиком.

Людей с повышенной температурой к участию в мероприятии не допустят.

Как ранее писал NEWS.ru, мероприятия пройдут в спецзонах с разными тематиками на территории всего парка. Концерт, на котором выступят более 40 артистов, начнётся в 22:00, а в полночь прогремит праздничный салют.

Праздничный концерт будет проходить на сцене Пушкинской набережной. С 22:00 до 06:00 на ней выступят Полина Гагарина, Рита Дакота, Iowa, Brother$, T-Killah, Олег Майами.