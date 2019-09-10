https://static.news.ru/photo/24bde0ac-d3cc-11e9-91c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexandr Knyazev/Global Look Press

Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова рассказала, за что задержали сторонников шамана из Якутии Александра Габышева. Запрос она отправила в МВД республики.

Как заявили в ведомстве, спутник шамана Игорь Коношанов 6 сентября оказал неповиновение сотрудникам полиции, которые остановили для проверки автомобиль «Газель». За это он был привлечён к административной ответственности. Ему назначен арест на 13 суток.

Второй сопровождающий шамана — Пётр Дондуков — задержан во время несанкционированного митинга на площади Советов 9 сентября. Согласно данным правоохранителей, он толкал сотрудников полиции и не реагировал на замечания. В отношении него составили протокол.

Омбудсмен рассказала, что Игорь Коношанов содержится в ИВС с 7 сентября, в медицинской помощи не нуждается. Каких-либо жалоб от него не поступало.

Как передаёт РБК , стихийный митинг на площади Советов начался после проведения выборов мэра Улан-Удэ. Победу одержал действующий врио главы горадминистрации Игорь Шутенков, набравший 52,52% голосов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не считает перекосом то, с какой скоростью рассматриваются дела против участвовавших в московских акциях протеста активистов и возможные нарушения со стороны полицейских. По его словам, разные дела требуют разного времени в плане расследования, писал News.ru.